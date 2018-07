Safra de café 'Fine Cup' cai a 59% após chuvas, diz Cooxupé

Quando comparada a safra atual com a de 2010/11, também um ano de alta no ciclo bianual do café, o volume de café considerado superior era de 63,5 por cento.

A qualidade na temporada 12/13 foi afetada pelas chuvas.

Já a produção do café Cereja Descascado (café semilavado brasileiro) foi baixa, "pois a maturação do grão foi rápida".

Segundo a Cooxupé, a produção de CD representa cerca de 15 por cento da produção, contra 30 por cento dos anos anteriores.

No início do inverno, chuvas atípicas provocaram um atraso na colheita e também prejudicaram a qualidade do café comercializado e exportado pela Cooxupé.

Um tempo mais seco nas últimas semanas ajudou na retomada dos trabalhos de colheita, disse a cooperativa.

Em nota, a Cooxupé afirmou que seus cooperados estão na fase final da colheita de café e que, até a segunda-feira, 89,52 por cento da produção já havia sido colhida.

No mesmo período analisado no ano anterior, 93,69 por cento da safra já tinha sido colhida.

(Por Patrícia Monteiro)