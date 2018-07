Safra de cana deve ser de 710 milhões de t A indústria sucroalcooleira vai esmagar 558,72 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nesta safra, aponta o 2º levantamento da Conab. O volume é 11,4% maior que o do ano passado. Somadas aos 151,56 milhões de toneladas que serão colhidos no próximo período e destinados à fabricação de rapadura, cachaça, ração e mudas, esta safra já se consolida como a maior da história, com produção total de 710,28 milhões de toneladas. Informações: www.conab.gov.br.