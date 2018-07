Safra de cana do Brasil 09/10 pode chegar a 633,7 mi t

Os principais fatores para o crescimento, segundo o governo, foram o aumento da área de cultivo, que cresceu 9,9 por cento no país, e o volume de cana que ficou nos campos sem ser processado no ano passado, de aproximadamente 28 milhões de toneladas.

Em sua primeira estimativa para a nova safra brasileira de cana, a estatal informou que a produção total de açúcar deverá ficar entre 36,4 e 37,9 milhões de toneladas, contra 31,6 milhões de toneladas na safra anterior.

Já a produção total de álcool em 2009/10 foi estimada no intervalo entre 27,8 e 28,6 bilhões de litros, ante 26,7 bilhões produzidos em 2008/09.

Para o centro-sul, região que concentra cerca de 90 por cento da produção sucroalcooleira do país, a Conab projetou a safra de cana em 09/10 entre 557,7 e 569 milhões de toneladas, ante 506,7 milhões no ano anterior.

A produção de álcool do centro-sul foi estimada em 25,6-26,4 bilhões de litros, contra 24,3 bilhões em 2008/09, enquanto a de açúcar foi projetada entre 31,8 e 33,1 milhões de toneladas, ante 27,1 milhões no ano passado.

Apesar do aumento do volume total, que pode chegar a 10 por cento no Brasil, a Conab informou que a crise econômica afetou o setor e fez com que ocorresse menor investimento nos canaviais.

"A renovação dos canaviais envelhecidos e os tratos culturais convencionais dos canaviais jovens na época adequada como também a manutenção do parque industrial no período da entressafra foram colocados em segundo plano, sendo antecedidos por despesas consideradas mais urgentes como os salários, a cana de fornecedores, dívidas bancárias e tributos", informou a estatal no relatório.

"A falta de tratos adequados da cana, no período correto, além de afetar seu crescimento vegetativo pode comprometer a resistência da planta e favorecer o aparecimento de doenças oportunistas e, também, tornar os canaviais mais sensíveis a eventuais condições adversas do clima", acrescentou.

Segundo o relatório, o crescimento da produção ocorreu em praticamente todos os Estados no centro-sul, com destaque para Goiás (47,3 por cento), Mato Grosso do Sul (28,7 por cento), Paraná (20,2 por cento) e Minas Gerais (14,9 por cento de aumento).

"Esse resultado deve-se à entrada nesta safra de 25 novas usinas no sistema produtivo".

A Conab informou que o aumento da produção de açúcar, relativamente maior que o de álcool, deve-se à melhor remuneração para o produto. Segundo o levantamento, a quantidade de cana destinada à fabricação de açúcar poderá crescer até 17 por cento, enquanto para o etanol o aumento é de até 7,7 por cento.

(Reportagem de Marcelo Teixeira, Edição de Camila Moreira)