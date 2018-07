Safra de cana do Brasil deve atingir 528 mi t este ano--sondagem A safra brasileira de cana deverá atingir 528 milhões de toneladas neste ano, segundo o resultado de uma sondagem feita nesta terça-feira pela Thomson Reuters, no painel "Perspectivas do Mercado de Açúcar e Etanol", em evento promovido pela BM&FBovespa.