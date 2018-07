Safra de cana do centro-sul deverá subir 11,5% em 2013/14, diz Conab

A estimativa final para a safra 2012/13 do centro-sul, também divulgada nesta terça-feira, foi de 533 milhões de toneladas.

O Brasil, incluindo o Nordeste, deverá processar um total de 653,8 milhões de toneladas de cana, um crescimento de 11 por cento na comparação com os 588,9 milhões de toneladas produzidos em 2012/13, informou a entidade em sua primeira projeção para a nova safra.

Segundo a Conab, haverá expansão nos canaviais na safra 2013/14. A previsão é que o Brasil tenha um acréscimo na área de cerca de 408 mil hectares, aumento de 4,8 por cento em relação à safra 2012/13. O acréscimo é reflexo do aumento de área da região centro-sul.

"A recuperação da produção, que foi severamente comprometida na safra passada, somando-se a um possível incremento de área, justifica (...) esta estimativa de crescimento da produção", acrescentou a companhia.

A avaliação da Conab é de que no centro-sul as usinas invistam mais em renovação de canaviais do que em expansão de novas áreas cultivadas. Na região, a área de renovação deve chegar a 867 mil hectares, correspondendo a 11,45 por cento das lavouras atuais.

AÇÚCAR E ETANOL

Em relação à produção de açúcar do centro-sul, a Conab estima que esta atinja 39,2 milhões de toneladas em 2013/14, superior às 34,2 milhões produzidas em 2012/13.

Já a produção total de etanol (anidro e hidratado) foi prevista em 23,8 bilhões de litros no centro-sul, também acima do volume atingido em 12/13, de 21,8 bilhões de litros.

(Por Laiz de Souza)