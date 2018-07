Safra de milho do Brasil 11/12 estimada em recorde de 63,14 mi t

Em outubro, a Céleres estimou uma safra total de milho do Brasil em 59,46 milhões de toneladas.

Pelos números da consultoria, o Brasil colheria quase 10 milhões de toneladas a mais do que produziu na temporada passada.

A área plantada, somando primeira e segunda safras, deverá atingir 14,7 milhões de hectares, contra 13,09 milhões de hectares em 2010/11.

"Mesmo com os preços atuais do milho apresentando desvalorização em relação ao mês anterior, a comparação com os preços recebidos pelos produtores na safra passada mostra grande valorização. Esse rendimento nas cotações dos preços somado à demanda aquecida... foram fatores decisivos para a tomada de decisão para o produtor brasileiro ampliar a área...", avaliou relatório da Céleres, que reavaliou para cima a previsão de área plantada.

O plantio de verão está estimado em 8,7 milhões de hectares, alta de 2,6 por cento em relação ao divulgado no levantamento de outubro.

Até a última sexta-feira, 65,1 por cento da área da primeira safra havia sido semeada, alta de 13,2 pontos percentuais ante a semana anterior e contra 61,1 por cento no mesmo período do ano passado.

A produção na primeira safra está estimada em 38,48 milhões de toneladas.

SEGUNDA SAFRA

Mas a reavaliação no plantio da Céleres foi maior para a segunda safra do Brasil, plantada somente após a colheita da soja. A consultoria elevou em 4,4 por cento a sua previsão de semeadura ante o mês passado, para 6 milhões de hectares.

"Apesar do plantio da safra de verão ainda não ter sido finalizado, os negócios relacionados à safra de inverno estão a todo vapor, tanto na comercialização futura da produção quanto na compra dos insumos", destacaram os analistas.

De acordo com o Imea, o órgão de análise de mercado dos produtores de Mato Grosso, o Estado já comercializou 46,6 por cento da safra esperada.

Segundo a Céleres, a corrida para garantir sementes antecipadamente fez os estoques zerarem antes mesmo de serem reabastecidos, especialmente em Mato Grosso.

"As entregas de sementes para as compras feitas depois da segunda quinzena de outubro são incertas."

A segunda safra de milho do Brasil está estimada em 24,65 milhões de toneladas.

(Por Roberto Samora)