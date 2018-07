Safra de milho do país superior a 100 mi t não é sonho, diz Bunge

Parente, que comanda uma das maiores exportadoras e processadoras de grãos do Brasil, evitou fazer previsões sobre quando essa produção poderia ocorrer, mas lembrou que o milho tem registrado saltos de produtividade no país, em meio ao crescimento do uso da biotecnologia e de mais investimentos dos produtores, nos últimos anos.

A safra de milho do Brasil atingiu um recorde acima de 70 milhões de toneladas em 11/12 --superando até a de soja, que sofreu com a seca no último verão--, um crescimento de mais de 10 milhões de toneladas em relação à colheita anterior.

Parente citou o ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, atual presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, para quem o cereal deixou de ser uma cultura de segunda categoria, na comparação com a soja.

"Os produtores estão começando a encarar o milho como um produto, entre aspas, tão nobre para uma atividade principal como é a soja. Isso faz com que esses níveis de produção de 100 milhões de toneladas sejam possíveis não muito longe", afirmou Parente, em entrevista a jornalistas, após participar de palestra no Fórum Nacional do Agronegócio, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).

O executivo lembrou que países como Estados Unidos, que produzem mais de 300 milhões de toneladas do cereal, e China têm uma produção muito superior que a brasileira em milho, mas ele ressaltou que na comparação entre a produção do Brasil atual e a do passado o "salto é gigantesco".

"Já não parece um sonho impossível, especialmente em relação ao milho", disse ele, ao falar do patamar de 100 milhões de toneladas. "Não é que a gente acha que seremos o maior produtor de milho do mundo, de maneira nenhuma, mas que teremos um papel relevante no suprimento do mercado de exportação...", completou.

SOJA

Sobre a safra de soja que está sendo plantada no Brasil, Parente compartilhou do otimismo do mercado, em meio a previsões climáticas favoráveis, pelo aumento de área plantada e bons investimentos dos produtores que buscam tirar proveito dos preços recordes da oleaginosa.

"Os estudos do mercado, não é a visão da empresa... mas o que vemos são previsões de safras recordes para a soja, acho que isso seria positivo para o mundo, não só para o país", afirmou, referindo-se ao aperto na oferta global, com a quebra de safra norte-americana.

"É muito importante diversificar as fontes de produção, e o Brasil já é um grande produtor mundial, mas tem um grande potencial, e acho que a gente tem que utilizar esse potencial."

(Por Roberto Samora)