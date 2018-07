Safra de soja do Brasil 09/10 cresce 11 mi t ante 08/09--Agroconsult

Na safra passada, quando os Estados do Sul sofreram com uma seca, o Brasil produziu 57,2 milhões de toneladas, segundo o governo. Além de o clima ter sido mais favorável na atual temporada, os produtores ampliaram a área plantada em cerca de 7 por cento ante 08/09, segundo a Agroconsult.

A expedição técnica Rally da Safra percorreu as principais regiões de produção de 12 Estados do país entre o final janeiro e março, coletando amostras das lavouras de soja e de milho, e encontrou um bom resultado no campo.

"Foi uma safra muito boa, com recordes de produtividade tanto para a soja como para o milho", disse André Pessoa, diretor da Agroconsult, organizadora do Rally da Safra

"Tivemos alguns problemas em algumas regiões, com chuva demais em alguns lugares e de menos em outras. E também alguns problemas de ferrugem", acrescentou Pessoa, dizendo que essas constatações não impedem uma ótima safra no geral.

A área de cultivo da soja foi de 23,2 milhões de hectares na safra atual, contra 21,7 milhões de hectares na temporada anterior, informou a consultoria, com a oleaginosa avançando em áreas de milho no Sul do país e de algodão, especialmente em Mato Grosso.

A produtividade média da soja no Brasil atingiu um recorde de 48,8 sacas por hectare, ante 43,6 sacas na safra anterior, segundo a Agroconsult, que notou um percentual maior de plantações rendendo mais de 60 sacas por hectare na atual temporada.

Enquanto na temporada passada 13,7 por cento das lavouras tiveram produtividade superior a 60 sacas, na atual safra o índice de plantações com aquele potencial subiu para 23,5 por cento.

A colheita de soja já supera a metade da área total plantada no país.

Durante o Rally, os técnicos coletaram mais de 1.200 amostras de soja e milho.

Com base na amostragem, a Agroconsult registrou um aumento das lavouras transgênicas de soja para 72 por cento do total, ante 64 por cento na temporada anterior.

MILHO

A produção de milho da safra de verão 09/10 subiu para 33,9 milhões de toneladas, ante 33,6 milhões no ano passado, apesar de a área de cultivo no Brasil ter caído de 9,2 para 8 milhões de hectares, em meio a preços pouco interessantes para o produtor e a grandes estoques do cereal no Brasil.

"Mesmo com a queda de 1,2 milhão de hectares, a produção vai se manter, com recordes de produtividade no Brasil", declarou Pessoa, comentando os efeitos benéficos do clima para a produção, em um ano bastante chuvoso.

As amostras levantadas pelo Rally da Safra também apontaram que 45 por cento da safra de verão de milho foi plantada com variedades transgênicas, especialmente o tipo Bt, tolerante a insetos.

"Na safrinha (segunda safra), a expectativa é de que passe um pouco de 50 por cento (o plantio de transgênico)", acrescentou ele.

Somando a safrinha, que vem se desenvolvendo bem no país até o momento, a Agroconsult estima uma produção total de milho de 55 milhões de toneladas, contra 51 milhões de toneladas na temporada passada, segundo dados do Ministério da Agricultura.

"Mesmo com redução de área de 7 por cento no Paraná (na safrinha)...o Mato Grosso e Goiás estão compensando", disse ele.