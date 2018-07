Safra de soja do Brasil 11/12 rebaixada a 67,1 mi t A previsão de safra de soja do Brasil em 2011/12 foi reduzida para 67,1 milhões de toneladas, ante 69,9 milhões de toneladas da estimativa anterior, com as lavouras ainda sentindo o efeito da seca no Sul, apontou a Agroconsult nesta quarta-feira.