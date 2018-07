Safra de soja do Brasil 2012/13 estimada em 78 mi t, diz USDA A safra de soja do Brasil na temporada 2012/13 foi estimada nesta quarta-feira em 78 milhões de toneladas, estável ante previsão do mês passado, informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) nesta quarta-feira. Já a safra de soja argentina 2012/13 foi projetada em 55 milhões de toneladas, também estável em relação ao relatório de junho do USDA.