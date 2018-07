Safra de soja do Brasil crescerá 14% a 98 milhões de toneladas, diz Lanworth

A empresa de previsão de safras Lanworth estimou nesta quarta-feira a colheita de soja do Brasil em 2014/15 em um recorde de 97,97 milhões de toneladas, alta de mais de 14 por cento ante a temporada anterior.

"Os preços à vista da soja na comparação com o milho continuam a favorecer o plantio de soja ante o milho na primeira safra no Sul do Brasil", disse a Lanworth em seu primeiro relatório para a nova temporada no Brasil.

Na safra passada, embora o Brasil tenha colhido um volume recorde de soja, o potencial produtivo na média do país não foi atingido por conta da seca, que afetou especialmente o Paraná, segundo Estado produtor do Brasil.

A Lanworth estimou uma queda de 6 por cento na área plantada com milho primeira safra em 2014/15. A colheita deverá cair 2 por cento, compensada por recuperação nas produtividades, atingindo 31,12 milhões de toneladas.

Já a segunda safra de milho no país deverá crescer 4,4 por cento, para 48,94 milhões de toneladas, indicando uma colheita total no país em 2014/15 de cerca de 80 milhões de toneladas.

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), uma das principais referências do mercado global de grãos, apontou recentemente a nova safra brasileira em 91 milhões de toneladas de soja e 74 milhões de toneladas de milho.

"Apesar de menor que nas últimas duas temporadas, o retorno econômico indicado pelos preços futuros e pelas projeções de custos calculados pela Conab indicam um potencial para a área de soja que excede levemente a projeção vista pelo USDA em 1 por cento", disse a Lanworth.

A Lanworth é uma marca da Thomson Reuters Commodities Research and Forecasts.

(Por Gustavo Bonato)