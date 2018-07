Safra de soja pode ser a maior da história

A consultoria AgRural prevê aumento de 6,4% na área com soja no País, passando de 21,223 milhões para 22,58 milhões de hectares na safra 2008/2009, cuja semeadura começa em setembro. Será a terceira maior área de soja cultivada no País, atrás das temporadas 2004/2005 (23,3 milhões de hectares) e 2005/2006 (22,74 milhões de hectares). A empresa estima produtividade média de 47,35 sacas por hectare, rendimento recorde e 0,7% acima do registrado na safra passada, de 47 sacas. Com isso, a produção pode chegar a 64,14 milhões de toneladas, 7,2% mais que o recorde da safra 2007/2008, de 59,84 milhões de toneladas, estimadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em Mato Grosso, maior produtor de soja do País, a área deve crescer 4,3%, para 5,9 milhões de hectares, e a produção deve ficar em 18,409 milhões de toneladas, aumento de 3,8%. Boa parte do incremento de 243 mil hectares nas lavouras de soja do Estado deve vir da redução de 100 mil hectares no algodão, pois a fibra precisa de grande volume de adubos e por isso seu custo de produção aumentou muito. "Não devemos ver aberturas de áreas novas, mas uma recuperação de áreas que tinham sido utilizadas por outras culturas e por pastagens", afirma o analista de mercado da AgRural, Fernando Muraro Jr. No Paraná e no Rio Grande do Sul, segundo e terceiro no ranking, a área deve crescer 5,5% e 6,9% e a produção, 4,7% e 20,2%, respectivamente. Tanto Paraná quanto Rio Grande do Sul vão plantar a maior área de soja da história, diz a consultoria. Dentre os grandes produtores, o Rio Grande do Sul é o Estado que terá a maior variação positiva na safra, com a produtividade voltando ao nível histórico após a forte seca de fevereiro.