Safra recorde e necessidade de venda pressionam milho no Brasil

Segundo pesquisas do centro, o mercado do milho passou a precificar a possibilidade de um novo recorde na produção nacional nesta temporada, e com isso os preços registraram quedas no Brasil.

Além disso, no final de abril vence parte das dívidas de custeio, o que tem levado produtores a negociar para "fazer caixa", acrescentou o Cepea.

Segundo a média das regiões pesquisadas pelo Cepea, na última semana houve uma queda de 2,2 por cento no preço do milho no mercado de balcão (recebido pelo produtor) e de 3 por cento no de lotes (negociações entre empresas).

O Indicador Esalq/BM&FBovespa, referente a Campinas, caiu 4,2 por cento nos últimos sete dias, fechando a 25,67 reais por saca de 60 kg.

(Por Laiz de Souza)