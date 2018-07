Safra ruim nos EUA faz suco de laranja subir 7% no mercado futuro A cotação do suco de laranja no mercado futuro dos EUA alcançou nesta sexta-feira o maior valor em dois meses e meio, depois de o Departamento de Agricultura do país divulgar um relatório mostrando uma redução de 2 milhões de caixas na sua previsão para a safra deste ano na Flórida.