Safra tem forte perfil açucareiro O levantamento mais recente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), divulgado no início do mês, sobre a safra 2009/2010 no Centro-Sul, revela que, até 15 de junho, haviam sido moídos 142,15 milhões de toneladas de cana, ou 31,9% a mais do que o mesmo período do ano passado. No total, 40,82% da cana foi para produzir açúcar, resultando na produção de 6,75 milhões de toneladas, volume 43,22% superior ao acumulado na safra anterior, no mesmo período.