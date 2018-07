Safras eleva projeção de colheita de soja do Brasil para 84,68 mi t

A estimativa anterior da Safras era de uma colheita de 84,31 milhões de toneladas da oleaginosa no país.

A nova projeção representa um crescimento de 25 por cento ante a colheita 2011/12, de 67,76 milhões de toneladas, disse a consultoria em nota.

A estimativa de área plantada é de 27,543 milhões na atual temporada, um aumento de 9 por cento ante a safra anterior.

"O mais importante nesta altura é a constatação de que o clima vem contribuindo de forma predominante e os prejuízos parciais em algumas regiões estão sendo mais do que compensados pelo bom desempenho no restante da área plantada", disse o analista Flávio França Júnior, em nota.

Mato Grosso deverá seguir líder no ranking de produção nacional, com safra de 25,12 milhões de toneladas de soja, seguido do Paraná, que deverá ter um crescimento de 39 por cento ante a colheita 2011/12, prejudicada pelo clima, totalizando 14,4 milhões de toneladas.

"Após uma temporada de quebra por conta do clima seco, o Rio Grande do Sul deverá recuperar a produção", salientou a consultoria.

A projeção para a safra gaúcha é de crescimento de 91 por cento ante o período anterior, alcançando agora 12,6 milhões de toneladas da oleaginosa.

