Saguão do Empire retoma traçado original

James Barron, THE NEW YORK TIMES, NOVA YORK, O Estadao de S.Paulo

Até a semana passada, quem ia ao Empire State Building olhava para cima apenas do lado de fora - mirando seu topo , 381 metros acima do nível da rua. Pelos corredores do ícone nova-iorquino, a caminho do terraço de observação, não havia motivos para se olhar para o alto. Agora, há uma joia a ser admirada. O teto do saguão passou por uma reforma que custou US$ 12,5 milhões e trouxe à luz dois belos murais art déco que haviam sido encobertos na década de 60, reinaugurados na semana passada.

As obras se deterioraram ao longo de mais de 35 anos, cobertas por painéis de plástico branco com luzes fluorescentes, algo, então, moderno para a decoração de um prédio de escritórios. Anthony E. Malkin, presidente da Malkin Holdings, proprietário do edifício, disse que o saguão era "uma verdadeira decepção" e queria que a entrada fosse um glorioso portal, e não uma simples passagem.

Então, como parte de um projeto de US$ 550 milhões para a modernização de todo o edifício, Malkin e uma equipe de arquitetos e projetistas começaram a trabalhar para resgatar o impressionante saguão de 1931, época de sua inauguração.

O "novo" teto do Empire State Building mostra o céu - imaginado quando o edifício estava na prancheta dos arquitetos, na década de 20. Era um período em que as pessoas sonhavam com o mais moderno símbolo da era da máquina: o carro. O sol e os planetas do teto parecem engrenagens, molas e rodas denteadas.

"É como se a gente olhasse dentro de um relógio", disse Frank J. Prial Jr., arquiteto do escritório Beyer Blinder Belle, que participou da restauração. Os murais cobrem mais de um terço da superfície de um campo de futebol. Bill Mensching, vice-presidente da EverGreene Architectural Arts, que copiou os originais, disse que eles tinham 1.393 m² de alumínio e cerca de 120 m² de folhas de ouro.

Como os murais originais, de um artista chamado Leif Neandross, acabaram danificados, foram agora usadas reproduções. Segundo Mensching, trabalharam na instalação mais de 50 artistas, pintores e operários.

Na década de 60, foram instalados no lobby amplos painéis de acrílico exibindo oito maravilhas do mundo: as sete maravilhas históricas e - não é de se surpreender - o próprio Empire State Building. Os painéis foram concluídos em 1964, para a Feira Mundial, e permaneceram no local até o ano passado, quando foram para um depósito. No futuro, serão recolocados na área das bilheterias.

Outra mudança tornou o lobby mais fiel ao projeto original do edifício. O relógio de acima do balcão de informações, no lobby da 5ª Avenida, foi substituído por um anemômetro, que media a velocidade dos ventos nos pontos onde supostamente os dirigíveis eram amarrados.