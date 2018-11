Sagui encontrado em Flona no AM não tem registro desde 1945 Pesquisadores encontraram na Floresta Nacional do Purus (AM) um sagui considerado pela União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN) como espécie deficiente em dados. O Saguinus fuscicollis cruzlimai era conhecido apenas por meio de uma pintura feita em 1945 pelo naturalista Eládio da Cruz-Lima e não tinha um espécime coletado para sua descrição formal.