Sai hoje a primeira chamada do Sisu

Os selecionados devem fazer a matrícula nas instituições que escolheram entre os dias 18 e 22. No dia 28 deste mês, o sistema divulga a segunda chamada.

Neste ano, 1,949 milhão de estudantes fizeram inscrições no Sisu. Segundo nota divulgada pelo MEC, a edição deste ano registrou um crescimento de 11% no total de interessados em relação ao ano passado.

Os candidatos concorrem a 129,3 mil vagas em 3.752 cursos de ensino superior de 101 instituições públicas (federais ou estaduais). Como cada candidato pode se credenciar em duas opções de curso, o número de inscrições registradas foi de 3.801.894.

O sistema do MEC divulga aos inscritos as notas de corte de cada curso no fim de cada dia de inscrição. As notas de corte divulgadas no último dia, e usadas para o levantamento da reportagem acima, portanto, são parciais - as notas mínimas dependem da concorrência por cada carreira e podem ter alteração no último dia de inscrição.

Mais uma vez, o curso de Medicina era, até os últimos dias de inscrição, o mais procurado. O curso figurava com a maior procura em três instituições: nas universidades federais do Ceará (UFC), do Rio de Janeiro (UFRJ) e Juiz de Fora (UFJF). Os dados finais de concorrência devem ser divulgados hoje.