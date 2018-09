Sai lista atualizada das espécies de flora do País Lançada no ano passado, a lista das espécies de plantas e fungos conhecidos do País acaba de ser atualizada pelo Jardim Botânico do Rio. A Mata Atlântica é o bioma mais diverso, com 19.355 espécies conhecidas. Em seguida, vêm Amazônia (com 13.317 espécies da flora), Cerrado (12.669), Caatinga (5.218), Pampa (1.964) e Pantanal (1.240). Das 41.006 espécies descritas, 18.932 são endêmicas. É uma das maiores taxas de endemismo do planeta (46%). "Ainda tem muita planta a ser conhecida. Lutamos contra o tempo e a velocidade da destruição", diz a bióloga Rafaela Forzza, coordenadora da lista./KARINA NINNI E FELIPE WERNECK