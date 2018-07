Sai lista da 2ª fase para Curso Estado Confira no site www.estadao.com.br/focas a lista dos 75 classificados para a segunda fase de seleção do 3.º Curso Estado de Jornalismo Econômico, realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP). As provas presenciais serão realizadas nos dias 16, 17 e 18, na sede do Grupo Estado (Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55, Bairro do Limão, zona norte de São Paulo), às 9 horas. Os testes vão definir os 25 alunos que participarão do curso gratuito, entre 6 de maio e 26 de julho. O programa tem patrocínio do Itaú e apoio da TIM.