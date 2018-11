Sai lista da Unicamp para simulado de prova

A Unicamp divulgou ontem lista com 1,2 mil nomes sorteados para participar do simulado da primeira fase do seu vestibular. Foram recebidas 16 mil inscrições e 600 candidatos já constam da lista de espera. As relações podem ser acessadas no site comvest.unicamp.br. O interesse na participação deve ser confirmado pelo site até as 17 horas de hoje. A lista final será divulgada no dia 30, e a prova ocorre em 16 de maio.