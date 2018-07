Sai lista de alunos da aula online de Sandel

"Acho que esta experiência será interessante, pois provavelmente conseguiremos trazer discussões da atualidade para a sala de aula sob o ponto de vista de diversas culturas", diz Berezin. O jornalista recém-formado, que já havia assistido às aulas de Sandel pela internet, interessou-se pela iniciativa justamente por conta da relação que o professor faz entre o noticiário e conceitos filosóficos.

Sandel é astro de Justice, uma série de 12 palestras que parte de dilemas morais para discutir filosofia política e teve mais de 7 milhões de acessos pela internet em todo o mundo.

As aulas serão realizadas simultaneamente em Boston, São Paulo, China e Índia em três dias: 26 deste mês, 2 e 30 de novembro. Em cada país haverá grupos de alunos que poderão interagir entre si e com Sandel, professor de filosofia política. Em São Paulo, as aulas serão realizadas a partir das 11h30 (a expectativa é de que elas acabem às 13 horas) na sede da Direito-GV, na Bela Vista, região central.

A ideia de hospedar o curso na FGV partiu do próprio Sandel, que esteve no Brasil em agosto, quando revelou com exclusividade o projeto da classe mundial ao Estado. O projeto da classe global foi sugerida a Sandel por uma startup de tecnologia.