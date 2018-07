Sai lista de aprovados de Curso Jornalismo Econômico Saiu a lista dos 25 aprovados para o 2º Curso Estado de Jornalismo Econômico, realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP). De 2 de julho a 31 de agosto, os jovens profissionais, vindos de todas as regiões do País, terão aulas teóricas de economia dadas por professores da FGV e farão atividades monitoradas por experientes jornalistas do Grupo Estado.