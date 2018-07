Sai lista de aprovados para 2ª fase da Fuvest 2013 A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta segunda-feira a lista dos aprovados para a segunda fase do vestibular 2013 e os locais de prova dessa etapa. A lista está disponível no site www.fuvest.br. As provas dessa segunda fase terão início no dia 6 de janeiro, domingo, estendendo-se até o dia 8. Foram convocados 31.182 vestibulandos - 28.943 candidatos efetivos e 2.239 treineiros.