Sai lista do Curso Estado de Jornalismo Econômico Confira no blogs.estadao.com.br/em-foca a lista dos 75 classificados para a segunda fase de seleção do Curso Estado de Jornalismo Econômico, realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas/Escola de Economia de São Paulo (FGV/EESP).