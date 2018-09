Sai lista dos finalistas do Prêmio Jabuti de literatura Com o romance Paisagem com Dromedário (Companhia das Letras), a escritora Carola Saavedra tornou-se uma das favoritas ao Prêmio Jabuti deste ano. O livro foi o mais votado entre os dez finalistas da categoria anunciados ontem, na sede da Câmara Brasileira do Livro. Carola vai disputar o troféu e o prêmio de R$ 3 mil destinados ao vencedor dos romancistas com José Castello (autor de Ribamar, da Bertrand Brasil) e José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, que escreveram O Evangelho de Barrabás (Objetiva).