Sai lista tríplice para vice-reitor

A lista seria encaminhada ainda ontem para o secretário de Ensino Superior, Carlos Vogt. É ele quem deve enviá-la ao governador, José Serra, que escolherá o vice-reitor. Até o fechamento desta edição, não havia uma previsão do anúncio do escolhido.

No primeiro escrutínio, com 185 dos 323 votos do colégio eleitoral, Hélio Nogueira da Cruz, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, obteve a maioria absoluta.

Cruz já foi vice-reitor da USP e, durante o processo que elegeu o atual reitor João Grandino Rodas, declarou apoio a ele.

No segundo escrutínio, nenhum nome alcançou a maioria absoluta. Já no terceiro, em que não é necessário obter a maioria, Antonio Roque Dechen, diretor da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, foi o mais votado, com 98 votos. Alberto Carlos Amadio, da Escola de Educação Física e Esporte, obteve 34 votos.