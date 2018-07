Saia rico da prefeitura, Nezinho

? O senhor está cassado.

? Cassado, que absurdo! Por quê?

? Recebeu doações indevidas...

? De quem?

? Filés do açougue Pradaria Azul, buchada e linguiça do Supermercado La Linda, bananas da Quitanda do Edison, cerveja do bar do Edu, o Bom, papel almaço da Papelaria da Eda, papel higiênico do supermercado Preto no Preto, panetones da Confeitaria Belo-Belo. Está tudo no processo.

? Quando devo deixar o cargo?

? Agora.

? Vou chamar o vice-prefeito para que assuma.

Só que o emissário anunciou que o vice também estava cassado, tinha recebido de presente um volante com bolão da lotérica. Então, o presidente da Câmara assume. Não, foi cassado por infidelidade.

? Partidária?

? Não! Traiu a mulher.

? Chamemos o vice-presidente da Câmara.

? Está preso, foi pego vendendo crack.

? Passo o cargo ao primeiro secretário da Câmara.

? Também foi pego colocando dinheiro no salto do sapato. Tinha um salto falso.

? Então, o segundo secretário... Aliás, segunda, é uma loiraça de tirar o fôlego.

? Foi pega com contas em paraísos fiscais, em infernos fiscais, em purgatórios fiscais, até no limbo fiscal.

Decididas as cassações, descobriu-se que restava o suplente do suplente do suplente do suplente do suplente do suplente do suplente. Um vereador chamado Nezinho Nemnem, que tinha uma loja de armarinhos. Foram em busca do homem.

? Nezinho Nemnem?

? Sim, o que é?

? O senhor pode nos acompanhar? É o novo prefeito.

? Por que, o que fiz de mal? Cometi algum crime?

? Não, o senhor foi candidato a vereador, não foi?

? Fui, mas tive só quatro votos. O meu, o de minha mulher, o de uma vizinha para quem dei uma sandália Havaiana, é uma pobre mulher, e o do jornaleiro.

O emissário do tribunal coçou a cabeça. Aquela Havaiana para a vizinha poderia ser crime eleitoral. Se algum partido denunciasse ia ficar mal.

? Pois mesmo com esses quatro votos o senhor agora é o prefeito. Precisa vir tomar posse. Tem um terno, uma gravata?

Ele tinha, foi para dentro, a lojinha era numa sala na frente da casa. Quando voltou trouxe a mulher, avisou os vizinhos, o comércio da rua fechou as portas, foram todos à prefeitura para a posse. A comitiva, ao passar pelo bar, foi recebida com palmas, Edu, o Bom, abriu um espumante, comemorou.

? Não vá esquecer aqui do bairro, das reivindicações. Precisamos de uma distribuidora de cerveja, um ponto de mototáxi, um chaveiro, uma copiadora xerox, um borracheiro, um pai-de-santo, uma agência para registrar candidatos ao Big Brother, um aparelho de televisão pública no largo, no coreto e privadas químicas para a população.

Nezinho foi cercado, todo mundo batendo nas costas dele.

? Olha lá um empreguinho para mim, e um para minha tia, e um para o Nersão da eletromecânica.

Uma mulher se aproximou:

? Nezinho, o senhor é pessoa boa. Mas pobre. Não se esqueça de ficar rico, fazer um bom pé-de-meia. Não seja bobo, se arranje, arranje sua família, seus amigos. Não dê nada de graça, tudo tem porcentagem. Saia rico de lá, Nezinho.

Nezinho foi à prefeitura, tomou posse, disseram que ele precisava nomear o secretariado.

? O que é isso?

? As pessoas que vão governar com o senhor.

? Sei governar sozinho. Há quantos anos tenho a lojinha?

? Mas precisa de secretariado. Quem será o de obras?

? Meu primo, pedreiro.

? O de Justiça?

? O pastor da igreja que é justo e bom, faz exorcismos.

? O de finanças?

? Minha mulher cuida do dinheiro da casa.

? O de cultura?

? Cultura? Plantação? O Xibiu, que tem uma chacrinha e uma horta de alface, rúcula, abobrinha, pepino. Tem mais? Pode falar que vou trazer a parentada toda.

Tomada posse, Nezinho quis voltar para a loja. Não podia, precisava governar. Sugeriram:

? A menos que o senhor decrete ponto facultativo e dispense os funcionários.

Foi decretado. E agora?

? Bem, hoje é segunda-feira, são 10 horas, a semana está acabando. Vamos começar segunda-feira que vem, bem cedo. Vou decretar feriado nas sextas-feiras, criar fins de semana prolongados, instituir o meio expediente no calor e nenhum expediente nas inundações, todas as tarde haverá uma sesta, vou aumentar os salários, criar mais cargos públicos, vou arranjar uma amante e comprar meias largas e de cano alto para esconder o dinheiro. E colocar uma foto colorida do Arruda de Brasília como patrono. E quero indicar minha sucessora, será minha mulher. No outro mandato, minha amante, queremos ficar no poder por 30 anos.