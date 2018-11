Saias mais curtas levam província a querer 'tampar' carteiras escolares

Autoridades de ensino da província de Gangwon, na Coreia do Sul, anunciaram planos de instalar tábuas na frente de todas as carteiras escolares da região, depois de constatar que as saias das alunas encurtaram de 10 a 15 centímetros na última década.

Nesta quarta-feira, a Câmara Legislativa de Gangwon se reunirá para decidir se aprova a transferência de fundos para a renovação dos móveis, que deverá custar 700 mil dólares (cerca de R$ 1,1 milhão).

O Conselho Educacional da província quer colocar tábuas em pelo menos 50 mil carteiras escolares nos próximos meses, para "ajudar os estudantes a sentarem mais confortavelmente na sala de aula".

Um oficial do Conselho Educacional disse à imprensa que a ideia de prender tábuas nas carteiras escolares diante das pernas tem o apoio dos professores locais, que querem evitar "mal entendidos desnecessários".

No entanto, a proposta não tem o apoio da Federação de Professores da Coreia do Sul, que publicou uma nota dizendo que a mudança é um desperdício de dinheiro.

Segundo a Federação, o assunto seria resolvido mais facilmente se as escolas forem mais rigorosas com as regras sobre os uniformes escolares.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.