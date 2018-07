Saiba mais

Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde (Claves). Foi realizada em dez capitais brasileiras: Manaus, Porto Velho, Teresina, Recife, Cuiabá, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre

Universo: Em parceria com universidades federais foram ouvidos adolescentes matriculados em 104 escolas públicas e particulares. No total, 3.205 estudantes, entre 15 e 19 anos, responderam aos questionários - 1.800 eram meninas. No geral, sem diferenças estatísticas nas regiões, 87% afirmaram já terem enfrentado episódios de violência no namoro ou no "ficar"

Outros dados: Além da agressão - que englobou a violência verbal (como xingamentos e

humilhações), psicológica (como isolamento, divulgações na internet de difamações) e física

(chutes, empurrões, tapas na cara e beliscões) -, também mapeou o consumo de drogas e a ideia de suicídio por decepções amorosas. Os números ainda estão sendo tabulados mas, em média, um em cada cinco dos participantes já pensou em acabar com a própria vida - único índice que prevaleceu entre estudantes da rede pública, por causa dos relacionamentos. Quase metade já se drogou

Objetivo: Os dados encontrados ainda serão interpretados e discutidos para virarem um livro. A proposta é de que o estudo continue para que sejam traçadas políticas de prevenção da

violência na adolescência. As pesquisadoras querem ainda oferecer alternativas para que as escolas e profissionais de saúde saibam reconhecer quando a adolescente ou o adolescente está passando por agressões

Autoras: O estudo foi realizado por três pesquisadoras da Claves da Fiocruz: Kathie Njaine,

Cecília Minayo e Simone Gonçalves de Assis