SAIBA MAIS-Aeronáutica e Marinha acham corpos e peças do AF 447 No sexto dia de buscas, a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Marinha começaram no sábado a retirar do mar os corpos dos passageiros e os destroços do Airbus da Air France que desapareceu no domingo. O voo AF 447 decolou do Rio de Janeiro com destino a Paris com 228 pessoas a bordo.