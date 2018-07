SAIBA MAIS-As mudanças no ministério de Dilma

Veja abaixo as trocas no governo de Dilma:

*2012

CULTURA

Senadora Marta Suplicy (PT-SP) assume o cargo no lugar de Ana de Hollanda, que deixou a pasta em meio a críticas quanto à gestão. Ana ocupava o cargo desde o início do governo Dilma. Marta já havia sido ministra do Turismo no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

TRABALHO

O deputado Brizola Neto (PDT-RJ) foi confirmado por Dilma na véspera das comemorações do Dia do Trabalho, pondo fim a meses de indefinição sobre quem comandaria a pasta, que era ocupada interinamente desde dezembro de 2011, após a queda de Carlos Lupi (PDT-RJ) em meio a denúncias de irregularidades. Lupi era ministro do Trabalho de Lula e foi mantido no cargo por Dilma.

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Deputado Pepe Vargas (PT-RS) substituiu Afonso Florence (PT-BA), que deixou o cargo em meio a críticas quanto à gestão da pasta.

PESCA

Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) foi chamado para substituir Luiz Sérgio (PT-RJ), numa tentativa de integrar os evangélicos após polêmicas com a bancada religiosa.

POLÍTICAS PARA MULHERES

Socióloga e professora Eleonora Menicucci assume no lugar de Iriny Lopes (PT-ES), que deixou a pasta para concorrer à prefeitura de Vitória.

CIDADES

Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) assumiu no lugar de Mário Negromonte (PP-BA), que deixou o cargo em meio a denúncias de irregularidades.

EDUCAÇÃO

Aloizio Mercadante (PT-SP), então ministro de Ciência e Tecnologia, foi chamado por Dilma para substituir Fernando Haddad (PT-SP), que deixou a pasta para candidatar-se à Prefeitura de São Paulo pelo PT. Haddad era ministro da Educação de Lula e havia sido mantido no cargo por Dilma.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Marco Antônio Raupp, que ocupava a presidência da Agência Espacial Brasileira (AEB), foi chamado por Dilma para substituir Mercadante na pasta.

*2011

ESPORTE

Deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) substituiu Orlando Silva (PCdoB-RJ), que deixou o cargo em meio a denúncias de irregularidades. Silva era ministro do Esporte de Lula e havia sido mantido no cargo por Dilma.

TURISMO

Deputado Gastão Vieira (PMDB-MA) foi chamado para substituir Pedro Novais (PMDB-MA), que pediu demissão em meio a denúncias de irregularidades.

AGRICULTURA

O então líder do governo no Congresso Mendes Ribeiro (PMDB-RS) assumiu o cargo em substituição a Wagner Rossi (PMDB-SP), que deixou o cargo em meio a denúncias de irregularidades. Rossi era ministro da Agricultura do governo Lula e havia sido mantido no cargo por Dilma.

DEFESA

Celso Amorim foi chamado para substituir Nelson Jobim (PMDB-RS), que pediu demissão após declarações polêmicas contra o governo. Jobim era ministro da Defesa do governo Lula e havia sido mantido no cargo por Dilma. Amorim fora ministro de Relações Exteriores durante todo o governo Lula.

TRANSPORTES

Paulo Sérgio Passos, então secretário-executivo da pasta, substituiu Alfredo Nascimento (PR-AM), que deixou o cargo em meio a diversas denúncias de irregularidades. Nascimento era ministro dos Transportes do governo Lula e havia sido mantido no cargo por Dilma.

CASA CIVIL

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) foi chamada para assumir o posto até então ocupado por Antonio Palocci (PT-SP), envolvido em suspeitas de tráfico de influência, na primeira crise do governo Dilma. A saída de Palocci, que também fazia a articulação política do governo, causou outra mudança, no Ministério de Relações Institucionais.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Com a saída de Palocci, Dilma optou por chamar Ideli Salvatti (PT-SC), então ministra da Pesca, para substituir Luiz Sérgio na pasta.

PESCA

Luiz Sérgio trocou de ministério com Ideli Salvatti, que foi para Relações Institucionais, nas mudanças provocadas pela saída de Palocci da Casa Civil.

(Por Hugo Bachega)