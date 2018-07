SAIBA MAIS-Bancadas estão divididas sobre destino do pré-sal O Congresso vem cobrando maior participação no debate sobre as formas de exploração e o destino dos recursos provenientes do petróleo do pré-sal, mas as bancadas dos principais partidos ainda se mostram muito divididas sobre os principais temas. Veja a seguir como as bancadas na Câmara e no Senado se posicionam no momento sobre a questão: CÂMARA PMDB (96 deputados) Com relação a royalties, a bancada está dividida, mas é favorável à criação do fundo soberano. Quanto a uma eventual nova estatal, os deputados têm posição dúbia: são inicialmente a favor, desde que o papel da Petrobras seja preservado. PT (79 deputados) Ainda não fechou posição sobre nova estatal, mas é a favor do fundo soberano. A bancada afirma ver com bons olhos as mudança nas regras dos royalties. Mas quando o debate chegar à reta final no Congresso, o partido vai seguir o que o Palácio do Planalto orientar. Bloco PSB, PDT e PCdoB (67 deputados) Há divisão no bloco. O PDT dá apoio total à criação da estatal e do fundo soberano, mas não há consenso em relação a mudanças na lei dos royalties. O PCdoB segue na mesma indefinição. Já o PSB tende a ser contra a criação de uma estatal, mas a favor do fundo soberano e de mudanças na lei dos royalties. PSDB (59 deputados) Ainda não definiu posição quanto ao fundo soberano--apesar de questionar a origem dos recursos para abastecê-lo. A bancada afirma concordar em discutir mudança na lei dos royalties, mas é contra nova estatal para gerir os futuros contratos do pré-sal ainda não leiloados. DEM (53 deputados) É o partido que apresenta maior resistência às propostas discutidas pelo governo. A bancada é terminantemente contra a criação da estatal e ao fundo soberano. Com relação aos royalties, não há consenso PR (44 deputados) É contra a estatal, mas a favor de mudanças na lei dos royalties e criação do fundo soberano. PP (40 deputados) Ainda não fechou posição sobre o tema. PTB (19 deputados) Bancada não tem posição com relação à estatal e royalties, mas é a favor do fundo soberano. PPS (14 deputados) É contra fundo soberano e mudança na lei do Petróleo. O partido até cogita criar uma campanha "Lula, não toque na Petrobras". SENADO PMDB (21 senadores) Partido muito dividido em relação aos temas do pré-sal, apesar de ser a favor do fundo soberano. Ainda não há consenso sobre mudança na lei dos royalties. PSDB (13 senadores) A bancada não fechou posição a respeito, mas afirma que a criação de uma estatal é uma "tolice" e um desserviço à Petrobras. Quanto ao fundo soberano, a liderança diz que sua criação só fará sentido daqui a muitos anos, quando o Brasil já estiver explorando o pré-sal. DEM (12 senadores) Não há posição partidária ainda, mas a bancada vê a criação da estatal e do fundo soberano com maus olhos. PT (12 senadores) A bancada do Senado não tem posição oficial alguma, mas tende a votar fechada com o governo quando o debate chegar ao Congresso. PDT (5 senadores) Apoio à estatal e ao fundo soberano, mas dividido sobre royalties. PTB (7 senadores) Bancada ainda não definiu posição. PCdoB (1 senador) Apoia a criação da estatal e do fundo soberano, mas ainda não se definiu sobre royalties. (Reportagem de Natuza Nery e Ana Paula Paiva)