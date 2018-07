SAIBA MAIS-BC reverte medidas para compulsório a prazo O Banco Central reverteu nesta quarta-feira boa parte da flexibilização do recolhimento de depósitos compulsórios promovido no auge da crise global financeira. A principal exceção foi o alívio no compulsório para aquisições de ativos de instituições menores, que foi prorrogado em três meses.