SAIBA MAIS-Brasil e EUA fecham acordos de comércio, energia

Os acordos foram assinados no primeiro dia da visita do presidente dos EUA, Barack Obama, ao Brasil, quando ele se encontrou com a presidente Dilma Rousseff e executivos brasileiros e norte-americanos.

A seguir um resumo dos acordos assinados:

ENERGIA

Os Estados Unidos procuram ser um "parceiro estratégico de energia" para o Brasil, que recentemente descobriu reservas expressivas de petróleo na chamada camada pré-sal. Obama disse que o seu país quer ser um dos "melhores fregueses" do Brasil depois que o petróleo começar a fluir.

As duas nações também vão aumentar a cooperação na produção de biocombustíveis com um acordo específico que determina uma parceria no desenvolvimento de biocombustível para aviação.

INFRAESTRUTURA

Washington vai oferecer 1 bilhão de dólares ao financiamento de projetos de infraestrutura para o setor petrolífero brasileiro por meio do banco Exportação-Importação dos EUA. Outros recursos serão direcionados a projetos conjuntos de companhias brasileiras e norte-americanas em terceiros países, principalmente na África.

Um outro acordo buscará aumentar a cooperação em infraestrutura e segurança para a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016.

COMÉRCIO

Os países assinaram um acordo de cooperação econômica e comercial que estabeleceu um roteiro para futuras negociações comerciais. O acordo era um grande objetivo dos diplomatas há alguns anos, mas as negociações haviam sido suspensas em 2010 quando a relação entre os EUA e o Brasil azedou por conta de divergências em relação ao Irã.

REFORMA DO CONSELHO DE SEGURANÇA

Os governantes concordaram que o Conselho de Segurança da ONU deve sofrer uma expansão "limitada". O Brasil tinha esperanças de que Obama expressasse um apoio claro à campanha do país para ocupar um assento permanente na instituição, mas ao invés disso o comunicado trouxe referência ao "apreço" de Obama à aspiração.

REFORMAS FINANCEIRAS, ACORDO DE DOHA

Instituições financeiras internacionais devem ser modernizadas para refletir mudanças na economia global, afirmou um comunicado conjunto. Deve haver mais transparência nos mercados de commodities e um aperfeiçoamento dos mecanismos de formação de preços. Os presidentes expressaram "firme compromisso" com a conclusão da rodada de negociações comerciais de Doha na Organização Mundial do Comércio.

COOPERAÇÃO ESPACIAL

Os dois países assinaram um acordo de cooperação para o uso pacífico do espaço e propuseram um grupo de trabalho para colaborar no monitoramento da Terra por satélite. Autoridades norte-americanas já disseram que esperam obter autorização para usar com mais frequência a base de lançamento brasileira, em Alcântara, no Maranhão.

