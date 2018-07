SAIBA MAIS-Brasil e Rússia vão assinar plano na visita de Lula

A iniciativa abarca diversos setores, como energia, defesa e comércio.

Leia abaixo os principais pontos do plano:

DIÁLOGO POLÍTICO

* Reforma da Organização das Nações Unidas (ONU).

* Desarmamento e não proliferação de armas nucleares, tema no qual se insere as discussões sobre o programa nuclear iraniano.

* Reformulação do sistema financeiro global.

* Negociações para combater as mudanças climáticas.

MILITAR

* Cooperação na área de manutenção de helicópteros de operação e transporte.

* Negociações para a Rússia participar do reequipamento das Forças Armadas brasileiras.

* Segundo a embaixadora Maria Edileuza Fontenele Reis, diretora-geral do Departamento de Europa do Itamaraty, o governo brasileiro destacou ao governo russo a intenção de vincular essas iniciativas a projetos que estimulem a transferência de tecnologias.

ENERGIA

* Interesse da Gazprom, estatal russa dos setores de petróleo e gás natural, em construir oleodutos e gasodutos no Brasil por causa da exploração da camada pré-sal. A Gazprom e a Petrobras já mantêm uma parceria.

* Gazprom deve revelar detalhes sobre seu plano de instalar um escritório no Rio de Janeiro.

* Interesse dos russos na área de energia nuclear para a geração de eletricidade, inclusive na construção de usinas de pequeno porte.

* Intercâmbio e capacitação científica de técnicos da área nuclear.

COMÉRCIO

* Negociações para a ampliação das vendas brasileiras de soja e carne, assim como para a importação de trigo russo.

* Estímulo dos dois governos à formação de joint ventures para a produção de fertilizantes no Brasil.

* Cooperação entre os bancos centrais para o desenvolvimento de mecanismos de meios de pagamento de transações comerciais com moedas locais. É embrionário ainda, de acordo com o Itamaraty.

* Incentivo ao turismo.

ESPACIAL

* Aprofundamento da cooperação das agências espaciais dos dois países, que já têm um acordo para a construção do veículo brasileiro de lançamento de satélites. O desenvolvimento do sistema de navegação via satélite também está na pauta.

AGRICULTURA

* Aprofundamento da cooperação nas áreas veterinária e fitossanitária, responsáveis por algumas barreiras enfrentadas pelos exportadores brasileiros de carne.

* Cooperação em pesca, aquicultura e pesquisa agrícola.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

* Cooperação na área de metrologia

* Combate ao HIV

* Desenvolvimento de nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia da informação e tenologias na área de saúde.