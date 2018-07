SAIBA MAIS-Brasil está entre as dez maiores economias

Veja a seguir alguns dos fatos principais sobre a economia brasileira, a maior na América Latina.

* Em 2008, o Produto Interno Bruto (PIB) foi de 2 trilhões de dólares, baseado na paridade de poder de compra, colocando o país entre as 10 maiores economias do mundo.

* Após crescer 5,1 por cento em 2008, a economia deve sofrer contração de 0,7 por cento este ano, de acordo com a última pesquisa do Banco Central realizada com instituições financeiras.

* Com uma população de 190 milhões de habitantes, o Brasil é a quarta maior democracia do mundo.

* Potência agrícola, o país é líder mundial em exportações de café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e de frango. É ainda o segundo maior exportador de soja, atrás dos Estados Unidos.

* Pioneiro no uso de biocombustíveis, o Brasil é o maior exportador de etanol. Cerca de 90 por cento dos novos carros no país são equipados com motores flex, que rodam tanto com etanol quanto com gasolina.

* Descobertas recentes de grandes reservas submarinas de petróleo na costa sudeste devem dobrar a produção de petróleo do Brasil para 4 milhões de barris por dia até 2020, o que colocaria o país entre os dez maiores exportadores de petróleo do mundo.

* A dívida pública é equivalente a 38 por cento do PIB, ante 50 por cento em 2003. O Brasil quitou a dívida junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2005 e conquistou o tão aguardado grau de investimento em 2008.

* As exportações brasileiras totalizaram 198 bilhões de dólares em 2008, superando as importações de 178 bilhões de dólares.

* Os principais parceiros comerciais são União Europeia,China, Estados Unidos e Argentina.

* O Brasil é o único país entre os Brics que não possui armas nucleares, embora tenha habilidade para enriquecer urânio.

(Reportagem de Raymond Colitt e Natuza Nery; Edição de Carmen Munari)