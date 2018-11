SAIBA MAIS-Câmara tenta pela 4a vez votar novo Código Florestal

Há mais de uma década em discussão, a atualização do conjunto de leis divide produtores rurais e defensores de uma legislação ambiental mais rígida.

Também é motivo de divergências e intensas negociações entre o governo, líderes de bancada da Casa e o relator do texto que altera o Código.

Confira a seguir, os detalhes que envolvem a atualização do conjunto de leis que regulamenta a utilização das florestas do país:

* HISTÓRICO RECENTE

-- O relatório de Rebelo foi aprovado em julho do ano passado em uma comissão especial da Câmara.

-- Ao assumir a presidência da Câmara, em fevereiro deste ano, o deputado Marco Maia (PT-RS) classificou o tema como prioritário a afirmou que a reforma do Código seria votada em março de 2010.

-- A votação foi marcada por Maia para a primeira semana de maio. Mas os deputados aprovaram apenas o regime de urgência para a matéria, no dia 3, com ampla maioria --399 votos a favor, 18 contra, e apenas uma abstenção. A votação agendada para o dia 4 foi adiada para a semana seguinte. Em 10 de maio, a falta de consenso sobre o texto adiou novamente a votação para o dia seguinte.

-- O último adiamento da votação ocorreu no dia 11 de maio. O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou ter percebido um movimento de parlamentares a favor de uma emenda da oposição quando o tema já estava em discussão no plenário. De última hora, pediu que as lideranças da base o ajudassem a transferir a votação.

-- Após a manobra em plenário, Vaccarezza chegou a afirmar que não havia prazo para a votação do Código. Na semana seguinte, no entanto, disse que o tema iria a plenário nesta terça-feira, mesmo que resultasse em derrota para o governo.

-- Alguns líderes aliados e da oposição fecharam acordo na semana passada para a votação nesta terça do texto de Aldo Rebelo e de uma emenda redigida pelo PMDB, partido da base. A emenda, que segundo ambientalistas anistiaria aqueles que desmataram ilegalmente, desagrada o Executivo.

* O QUE DEFENDE REBELO

-- Na última versão do texto que foi apresentada ao plenário, Rebelo mantém a maioria das regras atuais para Áreas de Preservação Permanente (APPs), que são regiões de proteção como margens de rios, topos de morros e encostas, e para a Reserva Legal, parcela do terreno de mata nativa que varia de 20 a 80 por cento, dependendo do bioma.

-- O relator deixa inalteradas as exigências atuais de faixas de APPs ao longo de cursos d'água. Para rios com largura de 10 metros, por exemplo, a exigência é de uma faixa de proteção de 30 metros de vegetação nas margens.

-- Rebelo pretendia flexibilizar a ocupação em APPs, medida que desagrada o governo. Depois de inúmeras negociações, chegou-se a acordo. O texto do relator admite atividades existentes antes de 2008 em áreas de topo de morro e encostas, como culturas de café e uva, por exemplo, além de pastoreio extensivo. Ficaria a cargo do governo definir as plantações e ocupações em regiões em beiras de rios por meio de decreto, mas essa questão não agrada ruralistas e pode ser alterada por uma emenda do PMDB.

* A EMENDA DO PMDB

-- Acordo fechado entre alguns líderes da base e da oposição na semana passada inclui emenda redigida pelo PMDB, que retira a exclusividade do Executivo de detalhar as ocupações ao longo de cursos d'água. De acordo com essa emenda, o Executivo federal regulamentará as diretrizes gerais dessas áreas e os Estados tratarão das especificidades e exceções por meio de um programa de regularização ambiental. O governo tem posição contrária a essa emenda.

* A PROPOSTA DO GOVERNO

-- O Executivo, segundo Vaccarezza, cedeu mais um pouco e apresentou a proposta de, nos casos de pequenas propriedades, limitar a recomposição de APPs em 20 por cento do tamanho da propriedade. Há terrenos cuja produção ficará inviável se as exigências de APPs forem aplicadas.

-- Havia também uma discussão sobre a isenção de reflorestamento de Reserva Legal para propriedades de até 4 módulos fiscais, norma prevista no texto final do relator, mas que não contava com a simpatia do governo. O Planalto, na busca por um acordo, cedeu neste ponto. A medida permanece no relatório de Rebelo.

* VOTAÇÃO

-- A previsão é de que os deputados votem nesta terça-feira uma emenda substitutiva global de Rebelo, que modifica seu relatório aprovado em Comissão Especial da Câmara no ano passado. Algumas das questões negociadas com o governo estão nesse texto.

-- Após a votação do texto principal, o plenário analisará a emenda do PMDB. Havia um acordo, na última vez em que a matéria estava na pauta, de que a oposição poderia apresentar uma emenda que seria votada de forma nominal, ou seja, cada deputado daria seu voto, que seria computado no painel.

-- A oposição, no entanto, abriu mão dessa emenda para apoiar a votação do texto do PMDB.

-- Caso seja aprovado, o tema segue para o Senado.

-- Se houver alguma alteração no texto durante a votação dos senadores, a matéria deve voltar à Câmara. Se não, segue para sanção presidencial.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)