SAIBA MAIS-Cenário das eleições nas principais capitais

Veja abaixo os principais candidatos a prefeito nas capitais mais importantes do país e como está o cenário eleitoral nessas cidades.

SÃO PAULO

- Celso Russomanno (PRB)

- José Serra (PSDB)

- Fernando Haddad (PT)

- Gabriel Chalita (PMDB)

No maior colégio eleitoral do país, a disputa entre os três primeiros colocados está acirrada e, segundo as pesquisas mais recentes, não é possível determinar quem irá para o segundo turno.

Russomanno, que chegou a liderar com intenção de voto na casa de 35 por cento, vem perdendo espaço nos últimos levantamentos e já aparece em empate técnico com Serra na liderança.

Candidato patrocinado pelo ex-presidente Lula, Haddad segue na briga por uma vaga no segundo turno e Chalita, que tem crescido nas últimas pesquisas, corre por fora com menos chances.

BELO HORIZONTE

- Marcio Lacerda (PSB)

- Patrus Ananias (PT)

Na capital mineira, a disputa pode se resolver já no domingo com a reeleição de Lacerda, candidato apoiado pelo ex-governador e senador Aécio Neves (PSDB), apontado como principal nome da oposição para a eleição presidencial de 2014.

No entanto, Patrus, que conta com o apoio de Lula e da presidente Dilma Rousseff, que chegou a ir à capital mineira às vésperas da eleição para participar de comício do petista, tem subido nas últimas pesquisas e pode forçar uma nova rodada de votação.

RIO DE JANEIRO

- Eduardo Paes (PMDB)

- Marcelo Freixo (PSOL)

Paes deve ter uma reeleição tranquila já no primeiro turno, beneficiado por uma ampla coligação de 20 partidos --que lhe deu mais da metade do tempo de TV-- e pela boa aprovação de seu governo junto ao eleitorado.

Candidato pelo pequeno PSOL, Freixo, no entanto, deve ter votação próxima da casa dos 20 por cento, o que analistas consideram um capital político importante para o deputado estadual alçar voos mais altos no futuro.

RECIFE

- Geraldo Julio (PSB)

- Daniel Coelho (PSDB)

- Humberto Costa (PT)

Apoiado pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), Julio saiu de apenas um dígito nas intenções de voto no início da disputa e agora lidera, com chances de encerrar a disputa ainda no primeiro turno.

Coelho, que começou a disputa como azarão, foi crescendo ao longo da campanha e desbancou Humberto Costa, que começou na liderança e agora não deve sequer ir ao segundo turno na cidade, comandada pelo PT há 12 anos.

Segundo analistas, prejudicaram o petista a má avaliação do atual prefeito, João da Costa, e o racha interno dentro da legenda, que acabou levando à ruptura da aliança PT-PSB na cidade.

SALVADOR

- Nelson Pelegrino (PT)

- ACM Neto (DEM)

- Mário Kertész (PMDB)

ACM Neto liderava as pesquisas no início da disputa, mas tem perdido terreno e agora está atrás do candidato do PT.

A disputa, no entanto, deve ir para o segundo turno entre Pelegrino, apoiado por Lula e pelo governador Jaques Wagner (PT) e ACM Neto, herdeiro político do chamado Carlismo, protagonizado por seu avô, o falecido senador Antonio Carlos Magalhães, que dominou a política na Bahia por décadas.

PORTO ALEGRE

- José Fortunati (PDT)

- Manuela D'Ávila (PCdoB)

- Adão Vilaverde (PT)

Fortunati deve ser reeleito com facilidade no primeiro turno para comandar a capital gaúcha. Ele chegou a travar uma disputa acirrada com Manuela durante a campanha, mas as últimas pesquisas têm apontado ampla vantagem para o atual prefeito.

O PT decidiu lançar Vilaverde após a realização de prévias dentro do partido, contra duas siglas aliadas tanto do governo Dilma quanto do governador Tarso Genro (PT). A candidatura petista, no entanto, não decolou.

FORTALEZA

- Roberto Claudio (PSB)

- Elmano de Freitas (PT)

- Moroni Torgan (DEM)

Em mais uma cidade em que PT e PSB romperam aliança, o candidato do governador Cid Gomes (PSB), Claudio, e o da prefeita Luizianne Lins (PT), Elmano, disputam cabeça-a-cabeça a liderança e devem ir para o segundo turno.

Moroni, que chegou a liderar as pesquisas no início da campanha, perdeu fôlego e não deve conseguir fazer frente aos adversários, ficando fora da disputa do segundo turno.

(Por Eduardo Simões)