SAIBA MAIS-Código Florestal é aprovado em comissão do Senado

Aprovado na CCJ, o projeto ainda deve passar por mais três comissões antes de seguir ao Plenário da Casa.

Confira os detalhes da proposta:

HISTÓRICO

-- A reforma do Código Florestal já está em discussão no Congresso Nacional há mais de uma década.

-- Em maio deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou proposta do novo Código Florestal, depois de a votação ter sido adiada por três vezes. Entre outras medidas, o texto principal mantém a exigência atual para Áreas de Preservação Permanente (APP) --regiões de proteção da vegetação em beiras de rios, topos de morros e encostas-- e para a Reserva Legal --parcela das propriedades rurais que deve ter a mata nativa preservada, o que varia de 20 a 80 por cento.

-- Além do texto-base do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), o plenário da Câmara também aprovou uma emenda, embora o governo tenha se posicionado contra. A emenda retira do Executivo federal a exclusividade de regularizar ocupações em APPs em beiras de rios, além de ampliar o leque de atividades permitidas nessas regiões. Este é um dos pontos mais polêmicos do texto aprovado pela Câmara. Para ambientalistas e para o governo, o texto, na prática, facilita novos desmatamentos.

-- A aprovação da emenda evidenciou um racha na base do governo, já que foi redigida pelo PMDB, legenda aliada à presidente Dilma Rousseff, e apoiada por deputados de diversos partidos da coalizão.

-- A presidente declarou publicamente que vetará qualquer dispositivo que considerar "prejudicial" ou que consolide desmatamentos.

O QUE OS SENADORES APROVARAM

-- O relator da proposta na CCJ, senador Luiz Henrique (PMDB-SC), assegurou ter feito poucas alterações no texto que veio da Câmara. Ele afirma que deixou a redação mais clara, principalmente o trecho da emenda do PMDB, para evitar interpretações de que ela permite novos desmatamentos.

-- De acordo com Henrique, foram inseridas "travas" neste dispositivo. A emenda determina que a supressão de vegetação, ou a manutenção de atividades em APPs ocorrerão em casos de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental. O relator acrescentou que essas intervenções ocorrerão SOMENTE nas hipóteses citadas.

-- Outra "trava" de Henrique tenta restringir as atividades que já ocorrem e serão regularizadas nessas áreas.

-- O relatório do senador também detalha a definição de utilidade pública, interesse social e atividades de baixo impacto ambiental, hipóteses em que a supressão de vegetação é autorizada.

-- Depois de conversa na última semana com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, Henrique promoveu mais modificações no texto. Uma delas deixa a cargo do Executivo federal a definição de atividades não previstas no texto que poderiam ser consideradas de utilidade pública, e, portanto, poderiam ter autorização para desmatamento. Antes do encontro com a ministra, o texto também creditava essa tarefa a governos estaduais, o que foi retirado.

TRAMITAÇÃO

-- Aprovada na CCJ, a matéria deve passar ainda pelas comissões de Agricultura, de Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente do Senado. Depois, segue ao plenário da Casa.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)