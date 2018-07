SAIBA MAIS-Conheça o presidente nigeriano Umaru Yar'Adua

A seguir, conheça alguns dados sobre Yar'Adua:

* Yar'Adua nasceu em 16 de agosto de 1951 em Katsina, norte da Nigéria, dentro de uma importante família política. Seu pai foi ministro no primeiro governo posterior à independência e seu irmão mais velho foi o segundo homem do governo militar do ex-presidente Olusegun Obasanjo, entre 1976 e 1979.

* Químico de formação, ele se aventurou nos negócios e posteriormente na política, convertendo-se eventualmente no primeiro presidente da Nigéria com educação universitária. Assumiu o governo do Estado de Katsina em 1999 pelo Partido Democrata do Povo (PDP), posição que manteve por oito anos.

* Era relativamente desconhecido quando foi escolhido por Obasanjo como candidato do PDP para as eleições presidenciais de 2007. Obteve uma vitória esmagadora num pleito bastante conturbado, mas que marcou a primeira transição de um presidente civil a outro desde a independência, em 1960.

* Assumiu como presidente em 29 de maio de 2007, prometendo seguir as reformas de livre-mercado lançadas por seu antecessor Obasanjo e enumerando sete prioridades nacionais, como melhorar o fornecimento energético, estimular a agricultura, reduzir a insegurança alimentar, combater a corrupção e elevar os níveis educacionais.

* Seus partidários inicialmente viram sua promessa de acabar com a corrupção como um novo início em uma das nações mais corruptas do mundo, mas críticos disseram que as reformas perderam ritmo durante seu mandato. Com um problema renal crônico, suas viagens ao exterior para receber tratamento médico minaram a confiança em sua administração.

(Por Nick Tattersall)