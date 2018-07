SAIBA MAIS-Conheça os vencedores do Oscar 2013 Veja a seguir os vencedores da 85a edição do Oscar, que aconteceu no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no domingo: MELHOR FILME "Argo" MELHOR ATOR Daniel Day-Lewis - "Lincoln" MELHOR ATOR COADJUVANTE Christoph Waltz - "Django Livre" MELHOR ATRIZ Jennifer Lawrence - "O Lado Bom da Vida" MELHOR ATRIZ COADJUVANTE Anne Hathaway - "Os Miseráveis" MELHOR DIRETOR Ang Lee - "As Aventuras de Pi" MELHOR ANIMAÇÃO "Valente" MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO "Paperman" MELHOR CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO "Curfew" MELHOR ROTEIRO ORIGINAL "Django Livre" - Quentin Tarantino MELHOR ROTEIRO ADAPTADO "Argo" - Chris Terrio MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL "As Aventuras de Pi" - Mychael Danna MELHOR CANÇÃO ORIGINAL Skyfall "007 - Operação Skyfall" Música e letra de Adele Adkins e Paul Epworth MELHOR MAQUIAGEM E CABELO "Os Miseráveis" - Lisa Westcott e Julie Dartnell MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO "Lincoln" MELHOR FOTOGRAFIA "As Aventuras de Pi" - Claudio Miranda MELHOR EFEITO VISUAL "As Aventuras de Pi" MELHOR FIGURINO "Anna Karenina" - Jacqueline Durran MELHOR DOCUMENTÁRIO (LONGA-METRAGEM) "Procurando Sugar Man" MELHOR DOCUMENTÁRIO (CURTA-METRAGEM) "Inocente" MELHOR EDIÇÃO "Argo" - William Goldenberg MELHOR FILME EM LÍNGUA ESTRANGEIRA "Amor" - Áustria MELHOR EDIÇÃO DE SOM "007 - Operação Skyfall" "A Hora Mais Escura" MELHOR MIXAGEM DE SOM "Os Miseráveis"