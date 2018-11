SAIBA MAIS-Desastres em estádios de futebol

A seguir, alguns dos principais desastres em estádios de futebol a partir de 1960:

Maio 1964 - PERU - Em um dos piores desastres da história, mais de 300 torcedores morreram e 500 ficaram feridos durante uma partida eliminatória para as Olimpíadas em Lima.

Jan. 1971 - GRÃ-BRETANHA - Sessenta e seis pessoas morreram em um confronto no estádio de Ibrox, em Glasgow, na saída de uma partida entre o Rangers e o Celtic.

Out. 1982 - RÚSSIA - Torcedores foram esmagados enquanto deixavam um jogo da Copa da Uefa que terminou em empate entre o Spartak de Moscou e o time holandês HFC Haarlem no estádio de Luzhniki, em Moscou. As autoridades da antiga União Soviética não informaram sobre a tragédia por anos. Quando o fizeram, apresentaram o número total de mortes em 66, embora o número de vítimas possa ter chegado a 340.

Maio 1985 - GRÃ-BRETANHA - Ao menos 56 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas com um incêndio nas arquibancadas em Bradford.

Maio 1985 - BÉLGICA - Trinta e nove torcedores, na maioria italianos, morreram em um tumulto antes da final da Copa Europeia entre o Juventus, da Itália, e o clube inglês Liverpool no Estádio Heysel, em Bruxelas.

Março 1988 - NEPAL - Um corre-corre em direção às saídas que estavam trancadas durante uma chuva de granizo no estádio de Kathmandu causou a morte de mais de 90 torcedores.

Abril 1989 - GRÃ-BRETANHA - Noventa e seis pessoas morreram e ao menos 200 ficaram feridas no pior desastre esportivo da Grã-Bretanha, depois que uma multidão prensou torcedores contra as grades em uma semifinal da Copa da Inglaterra entre o Liverpool e o Nottingham Forest no estádio de Hillsborough, em Sheffield.

Out. 1996 - GUATEMALA - Até 82 pessoas morreram quando uma avalanche de torcedores despencou das cadeiras e das escadas em uma partida eliminatória para a Copa do Mundo entre Guatemala e Costa Rica na Cidade de Guatemala.

Abril 2001 - ÁFRICA DO SUL - Ao menos 43 pessoas foram esmagadas até a morte quando os torcedores tentavam abrir o caminho para o enorme estádio de Ellis Park, em Johanesburgo, durante uma partida importante da Liga Sul-Africana.

Maio 2001 - GANA - Cerca de 126 pessoas morreram em um corre-corre no principal estádio de futebol de Acra, onde a polícia disparou gás lacrimogêneo contra os torcedores que provocavam um tumulto.

Fev. 2012 - EGITO - Torcedores causaram tumulto ao final de uma partida em Port Said, quando a equipe local al-Masry venceu o Al Ahli, um dos clubes de maior sucesso no Egito. Ao menos 74 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas.

(Reportagem de David Cutler)