SAIBA MAIS-Dilma lança Minha Casa 2 com recursos de R$125,7 bi

Veja abaixo outros detalhes do programa.

O QUE É

- Principal programa habitacional do governo federal, o Minha Casa, Minha Vida foi lançado em março de 2009 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de atender famílias com renda mensal de até dez salários mínimos, sendo a maior parcela destinada a famílias que ganham até três salários mínimos.

- Na primeira fase, foram contratadas 1 milhão e 3 mil moradias, no valor total de 60,2 bilhões de reais.

- No fim de 2010, cerca de 250 mil residências tinham sido entregues.

INVESTIMENTOS

- A segunda fase do projeto tem orçamento de 125,7 bilhões de reais, sendo 72,6 bilhões de reais em subsídios do governo e 53,1 bilhões de reais em financiamentos.

COMO FUNCIONA

- 1,2 milhão de unidades serão destinadas a famílias com renda mensal de até 1.600 reais.

- 600 mil unidades irão para famílias com renda de até 3.100 reais, e 200 mil para famílias com renda máxima de 5 mil reais por mês.

MUDANÇAS

- O Banco do Brasil passará a operar, a partir do ano que vem, em todas as modalidades de financiamento previstas pelo programa.

- Terão prioridade as famílias chefiadas por mulheres, além das que residem em áreas de risco ou foram desabrigadas.

- Na primeira fase do programa, a área máxima construída era de 35 metros quadrados para casas e 42 metros quadrados para apartamentos. Na segunda etapa, serão 39,6 metros quadrados e 45,5 metros quadrados, respectivamente.

- As unidades construídas nesta nova fase terão aquecimento solar, portas e janelas maiores, piso cerâmico em todos os cômodos e azulejos em todas as paredes de cozinha e banheiro.

(Por Hugo Bachega)