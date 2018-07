SAIBA MAIS-Divisão de royalties do petróleo antes e depois da MP de Dilma

A presidente Dilma Rousseff, embora tenha preservado a divisão de royalties em áreas já licitadas, ao vetar parcialmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso, estabeleceu na nova MP redução de pagamentos oriundos de futuras licitações para Estados e municípios produtores. As cidades afetadas pelas atividades petrolíferas e União também terão suas participações reduzidas.

A MP também estabelece que todos royalties de petróleo provenientes das novas concessões serão destinados exclusivamente à educação.

Os Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo foram os maiores beneficiados com a decisão da presidente de preservar os percentuais de distribuição dos contratos em vigor. Contudo, esses Estados perderão receita para os não produtores nas novas áreas a serem licitadas a partir do próximo ano.

A divisão da Participal Especial, taxa adicional paga em áreas petrolíferas de alta produtividade, também foi alterada para beneficiar os Estados e municípios não produtores, conforme mostra tabela mais abaixo.

A MP 592 precisa ser aprovada pelo Congresso, que também poderá analisar o veto parcial da presidente Dilma ao projeto de lei.

(Elaboração de Leila Coimbra e Roberto Samora)