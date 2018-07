SAIBA MAIS-Eleições municipais em números Milhões de brasileiros vão às urnas neste domingo para eleger prefeitos e vereadores, que serão empossados em 1o de janeiro de 2013 para mandatos de quatro anos. Veja abaixo alguns números das eleições: ELEITORADO - 140.394.103 eleitores no Brasil - 5.568 municípios PREFEITO - São 15.668 candidatos - 13.649 dos candidatos são homens e 2.019 são mulheres - 652 candidatos concorrem à reeleição - Os partidos com mais candidatos: PMDB (2.345), PT (1.826), PSDB (1.687) VEREADOR - São 449.752 candidatos, para 57.422 vagas - 302.937 dos candidatos são homens e 146.815 são mulheres - 10.414 candidatos concorrem à reeleição - Os partidos com mais candidatos: PMDB (43.003), PT (40.952), PP (28.983) Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (Por Hugo Bachega)