SAIBA MAIS-Evolução da gripe H1N1 no Brasil

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou haver as primeiras evidências da circulação do vírus H1N1 no país.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, divulgados pelo Ministério da Saúde na quarta-feira, há aproximadamente 120.000 casos da nova gripe, em 122 países, com cerca de 600 mortes em todo o mundo.

A OMS, que declarou a existência de uma pandemia de influenza em 11 de junho, informou nesta quinta-feira que ela é a que se dissemina mais rapidamente da história.

Veja alguns fatos importantes da doença, conhecida inicialmente como gripe suína.

CASOS NO BRASIL

- Os primeiros casos da gripe H1N1 no Brasil foram confirmados em 8 de maio. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado dia 15 de julho, há 1.175 contaminados no país.

Os Estados com maior número de infectados são São Paulo (512 casos), Rio Grande do Sul (135), Rio de Janeiro (128) e Minas Gerais (109).

MORTES NO BRASIL

São 11 mortes confirmadas no país, registradas no Rio Grande do Sul (7), em São Paulo (3) e no Rio de Janeiro (1).

* 28 de junho

1a morte: caminhoneiro de 29 anos, em Passo Fundo (RS). Ele esteve por sete dias na Argentina, onde teria contraído a doença.

Nesta data, o país registrava 627 casos da doença.

* 10 de julho

2a morte: menina de 11 anos em Osasco (SP). O caso dela representa evidência de que o vírus circula no país, já que não houve relato de contato com pacientes infectados ou viagem ao exterior, disse o ministro da Saúde nesta quinta-feira.

Nesta data, o país registrava 1.027 casos da doença.

* 13 de julho

3a morte: menino de 9 anos de Sapucaia do Sul (RS). Ele contraiu a doença do irmão, que havia sido infectado por um professor que esteve na Argentina.

* 14 de julho

4a morte: homem de 28 anos em Botucatu (SP), que teve contato com argentinos e chilenos no Brasil.

* 16 de julho

5a morte: caminhoneiro de 35 anos em Uruguaiana (RS). Ele esteve na Argentina no final de junho, provável local de contágio.

6a morte: homem de 21 anos em Osasco (SP), segunda vítima fatal do município.

7a morte: mulher de 37 anos é a primeira vítima fatal do Rio de Janeiro. A forma de contágio está sob investigação.

8a morte: homem de 26 anos em Santa Maria (RS). A forma de contágio está sob investigação.

9a morte: homem de 36 anos em Santa Maria (RS). A forma de contágio está sob investigação.

10a morte: homem de 42 anos em Passo Fundo (RS). A forma de contágio está sob investigação.

11a morte: homem de 30 anos em Passo Fundo (RS). A forma de contágio está sob investigação.

(Por Hugo Bachega)