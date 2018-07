SAIBA MAIS-Ex-cúpula petista é condenada por formação de quadrilha no STF

A Corte finalizou a análise do último capítulo da denúncia, com 13 réus, que incluía o ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, o ex-presidente do PT José Genoino e o ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares.

O ministro relator, Joaquim Barbosa, votou pela condenação dos três petistas, seguido pelos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e o presidente, Carlos Ayres Britto.

Já o revisor, Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição de todos eles, seguido pelos ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. O cálculo das penas dos condenados será iniciada na sessão de terça-feira.

Veja abaixo as acusações contra os réus apontados como integrantes do núcleo político do esquema de compra de apoio parlamentar no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O QUE DISSERAM RELATOR E REVISOR?

Barbosa disse que Dirceu comandava o principal núcleo do esquema e seria responsável por orientar as ações dos demais integrantes. Disse ainda ser impossível negar que os réus agiram "de forma livre e consciente ao se associarem de maneira estável" para praticar crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional.

Já Lewandowski disse não ter visto a formação de uma quadrilha para a realização dos crimes. Ele disse haver exagero nas condenações da Corte.

As divergências se deram, ainda, no entendimento sobre a tipificação do crime de formação de quadrilha. Para o revisor, os réus tiveram coautoria de delitos, e não se organizaram para realizar crimes, como defendeu o relator.

JOSÉ DIRCEU

Condenado por corrupção ativa (8 a 2) e formação de quadrilha (6 a 4)

Ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Dirceu foi, segundo a denúncia, mentor e "chefe da quadrilha" responsável pelo esquema.

Para o relator, Dirceu era "quem comandava o núcleo político" e repassava orientações aos demais integrantes do esquema.

O presidente da Corte, Carlos Ayres Britto, disse que Dirceu "era de fato o primeiro-ministro do governo" e deixou claro em seu depoimento "que tudo passava pelas mãos dele".

O ministro Celso de Mello disse que Dirceu e os demais réus do núcleo político tiveram "avidez pelo poder", agiram com "falta de escrúpulos" numa "ação predatória".

Dirceu renunciou ao cargo de ministro na esteira do escândalo e teve seu mandato de deputado federal cassado em 2005.

A defesa do ex-ministro negou que ele tenha usado seu cargo para beneficiar empresas e disse não haver prova material para a condenação do petista.

JOSÉ GENOINO

Condenado por corrupção ativa (9 a 1) e formação de quadrilha (6 a 4)

Presidente do PT à época do escândalo, Genoino também foi acusado de integrar o "núcleo político" e de ser o responsável por representar Dirceu em negociações com partidos aliados.

De acordo com a denúncia, ele realizava os acertos com os beneficiários sobre os valores que seriam pagos em troca de apoio a matérias de interesse do governo no Congresso. Em nome do partido, obteve empréstimos considerados ilícitos.

Segundo o relator, o petista atuava como "interlocutor político do grupo criminoso", formulando as propostas de apoio aos partidos.

A defesa argumentou que Genoino não administrava as finanças do PT, ficando responsável somente pelas relações políticas da legenda, incluindo a base aliada, e que desconhecia as demais pessoas apontadas como integrantes do suposto esquema.

DELÚBIO SOARES

Condenado por corrupção ativa (10 x 0) e formação de quadrilha (6 x 4)

Tesoureiro do PT à época do escândalo, Delúbio seria a ligação entre o "núcleo político" e o "núcleo operacional", formado pelo empresário Marcos Valério, pelo Banco Rural e pelo BMG.

Segundo a denúncia, ele indicava os beneficiários e os valores a serem repassados pelo suposto esquema.

Para Barbosa, Delúbio era o "principal braço operacional" do núcleo político e também o "principal elo" entre o trio petista e o chamado núcleo publicitário, liderado por Valério.

A defesa argumentou que Delúbio não tinha participação em costurar apoio político para afastar a tese de compra de votos e disse que o réu gerenciou um caixa dois eleitoral.

Segundo a defesa, os empréstimos seriam para o pagamento de dívidas de campanha.

(Por Hugo Bachega)