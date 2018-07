SAIBA MAIS-Fatos sobre as fases de alerta da OMC para pandemias

Margaret Chan, diretora-geral da OMC, agência das Nações Unidas baseada em Genebra, é a responsável em decidir quando transitar de uma fase para a outra.

A decisão de Chan é baseada em pareceres de especialistas internacionais em saúde pública.

Os especialistas, em sessão do comitê emergencial da OMC, se reunirão virtualmente neste sábado para avaliar o risco do surto fatal da gripe suína no México e casos, ainda não letais, nos Estados Unidos.

A atual fase de alerta está em 3 em uma escala de 1 a 6. Uma epidemia generalizada, nível 6, indica contaminação em série entre humanos em vários países por um novo e sério vírus.

Abaixo, os detalhes das seis fases:

-- FASE INTER-PANDÊMICA:

Novo vírus em animais, sem casos humanos

* FASE 1:

Risco baixo para casos humanos

* FASE 2:

Risco maior para casos humanos

-- ALERTA PANDÊMICO:

Novo vírus provoca casos humanos

* FASE 3:

Nenhuma ou transmissão limitada entre humanos

* FASE 4:

Evidência de transmissão crescente entre humanos

* FASE 5:

Evidência de transmissão significativa entre humanos

-- PANDEMIA

* FASE 6:

Trasmissão eficiente e em série entre humanos

Fontes: Organização Mundial da Saúde

(Escrito por Stephanie Nebehay)